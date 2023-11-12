شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف لجنتك بالرقم القومي للانتخابات الرئاسية 2024 من موقع الهيئة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، العديد من الخدمات الهامة للمواطنين للتسهيل عليهم في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، بداية من الاستعلام عن لجان الاقتراع الخاصة بكل مواطن أو تغيير اللجنة الانتخابية الخاصة الذي سيدلي بها المواطن بصوته.

وسهلت الهيئة للمواطن طرق للاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدلي بها بصوته في العملية الانتخابية عن طريق الرقم القومي للمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية (www.elections.eg

* يقوم المواطن بالدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات

* الضغط علي ايقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي

* اختيار ادخال الرقم القومي

* الضغط على استعلام

* ظهور عنوان اللجنة الانتخابية

وأتاحت الهيئة الوطنية، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.

ويقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع.

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.