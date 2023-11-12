شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مهرجان التمور يستهدف دعم قطاع زراعة النخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن مهرجان الجيزة للتمور، والذي سيتم افتتاحه، غدًا الإثنين، يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها، ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة أن المهرجان يشارك به العديد من العارضين من المحافظة وعلى رأسها الواحات البحرية، والتي تتميز بإنتاجها بالتمور وخلال السنوات الأخيرة قامت الدولة والقطاع الخاص بضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور، مشيرًا إلى أنه سيشارك غدًا من الواحات البحرية 40 عارض بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى، لافتًا أن المهرجان استكمالاً للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومجلس الاعمال اليمني لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور لما له من أهمية كبيرة.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يفتتح غدًا الإثنين، مهرجان الجيزة للتمور، بحضور عددًا من الوزراء والمحافظين والسفراء، والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر، ويستمر على مدار يومي 13 و 14 نوفمبر الجاري بنادي الزراعيين بحي الدقي، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.