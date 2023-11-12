شكرا لقرائتكم خبر عن "رمضان" عائد من غزة يروى أهوال الحرب والنزوح ومعاناة الحصول على الماء والغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى رمضان عبده أحد حاملى الجنسيات الأجنبية العائد من قطاع غزة اليوم الأحد مشاهد من الرعب تحت نيران الحرب، وأشار فى حديثه لـ ”الخليج 365” بعد وصوله للأراضي المصرية فى طريقه لمطار القاهرة، إلى أنه وصل اليوم إلى الجانب المصرى عن طريق معبر رفح، ضمن أفراد الجالية البرازيلية التى يحمل جوازها مع زوجته وطفلته وهو فلسطينى الأصل من أبناء غزة.

قال إنه عاش الحرب بكل مراحلها، حيث يسكن مدينة غزة ، وانتقل بحثا عن الأمان من الشمال إلى الجنوب، وخرج من غزة لكن قلبه لايزال معلقا بها حيث فيها أفراد أسرته لا يعرف كيف سيكون مصيرهم تحت نيران حرب لا تبقي ولا تذر ولا ترحم.

ووصف الوضع المعيشى فى غزة بأنه كارثي، مشيرا إلى أنه لم يجد علاجا لطفلته فى المستشفيات، وقال إنه حتى يحصل على جركن مياه ينتظر لأكثر من ساعتين فى طابور، ويتكرر الأمر بمدى زمني يمتد 10 ساعات فى حال التفكير فى الحصول على قليل من الخبز انتظارا أمام الأفران وقد يكون المحصلة فى النهاية لا شيء وينفذ الدقيق قبل أن يحصل على ما يسد الرمق ليعود فى اليوم الثانى".

وتابع أنه حزين على غزة وحالها، حزين أن الحرب دمرت كل شيء ومحت من الوجود عائلات وأسر، ومن بقى حيا هو مشروع موت انسان كان أو حيوان أو حتى جماد بنيران عدو لا يرحم أحدا.

وأشار إلى أنه اليوم وصل إلى مصر بلد الأمان عبر بوابة معبر رفح ، التى فتحت لدخول ابناء الجاليات الأجنبية والعربية، وأنهم فى طريقهم للعودة للبرازيل وكانت قلوبهم ستبقى معلقة بغزة.