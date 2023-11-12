شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 3 أطفال بالحضانات ماتوا بسبب انقطاع التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يقود حرب المستشفيات، والمرضى يموتون.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن هناك 3 أطفال في حضانات الأطفال ماتوا بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وتابع الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال طلب من رئيس مستشفى الشفاء أن يذهب لمنطقة الاشتباكات ليحصل على الوقود. ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن نتنياهو يخدع العالم، وأين يذهب المرضى والأطفال بعد ترك مستشفى الشفاء؟ موضحا أن الاحتلال يكذب ويناقض نفسه حتى في المؤتمر الصحفي أمام العالم.