شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان عسل النحل.. تشارك فيه 30 دولة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- يشارك فيه نحو 140 عارضا .
2-المؤتمر الدولى الرابع عشر لعسل النحل يشارك فيه 30 دولة من جميع قارات العالم .
3- سيتم مناقشة كل ما يهم صناعة نحل العسل وتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر.
4- سلالات نحل العسل المختلفة الموجودة داخل مصر من صفات إنتاجية متميزة حيث يتم تربيتها وتحسين آدائها وفقاً للممارسات الجيدة التي تضمن سلامتها وخلوها من الأمراض وارتفاع مستوى انتاجيتها.
5- وزارة الزراعة تساهم فى دعم صناعة النحل لأنه من الصناعات التى لها مردود اجتماعى واقتصادى حيث يعمل بهذا القطاع ما يقارب من 25 ألف أسرة ، تمتلك ما يقارب مليونى خلية نحل و تنتج ما يقارب من 15 ألفًا إلى 20 ألف طن طن عسل سنويا.
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