نشرة البرلمان| تغليظ عقوبات التحرش والتنمر.. والقصبي زعيمًا للأغلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب، على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات، كما وافق النواب على حذف جناية أو جنحة مخلة بالشرف في جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:

تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

‎وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد عقوبات جرائم التحرش والتنمر

‎ويستهدف مشروع القانون تجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

‎

وأوضح تقرير اللجنة أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.

حذف جناية أو جنحة مخلة بالشرف في جائزة الدولة للمبدع الصغير

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير وتضمن نص التعديل حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه

اعتباره.

انضمام مصر لاتفاقية شركة إفريقيا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

‎القصبي خلفا لأشرف رشاد في رئاسة الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن

اعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن إنه قد ورد اليه خطاب من رئيس حزب مستقبل وطن يفيد بان الحزب قد اختار الدكتور عبدالهادي أحمد القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة كرئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له امام مجلس النواب وبذلك يكون القصبي زعيما للاغلبية البرلمانية لدور الانعقاد الحالي جاء اختيار القصبي خلفا للمهندس اشرف رشاد الشريف الذي شغل ذات المكان خلال ادوار الانعقاد السابقة من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.