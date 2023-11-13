"شباب النواب" توصي بتشكيل لجنة من 4 وزارات لتخصيص مركز شباب أبو النور بالشرقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات مراكز الشباب بمحافظتي الشرقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ونادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية، والدكتور محمد عبدالمنعم مدير الإدارة المركزية للاستثمار، والمهندس سامي معجل سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية.

واستهلت اللجنة اجتماعاتها بمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب ثروت سويلم، الأول، بشأن مشكلة نادى الرواد بالعاشر من رمضان والاثار السلبية الناتجة عن الاستثمار الرياضي محافظة الشرقية.

وأكد "سويلم " بأن نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان من أكبر الأندية في مركز الدلتا بمحافظة الشرقية وبجهد عظيم من مجلس إدارة النادي وتنسيقاً مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتم تخصيص مساحة 25.727 متراً وتقع الأرض ما بين قرية الجوهرة بالعاشر والمستشفى العام ليكون هذا الموقع فرع رقم (2) لنادى الرواد وتم استغلاله بنظام الاستثمار الرياضي.

واضاف تم مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لمخاطبة الوزارة بالموافقة على التخصيص واستغلالها وكذلك تم بجهد عظيم من مجلس الإدارة بتخصيص مساحة فدان بالعاشر من رمضان ليكون فرع جديد لنادى الرواد وتم التخصيص بالفعل بالقرار 160 بتاريخ 18/10/2021من قبل الهيئة للمساحتين الأولى (25 الف متر) والثانية (11 فدان).

وأكد أنه حتى يمكن تفعيل التخصيص ودفع مستحقات هيئة المجتمعات لتلك القطعتين يستوجب موافقة الجهة الإدارية إلا وهى وزارة الشباب والرياضة وبعد مرور ثلاث سنوات لم تتحرك الوزارة للحفاظ على افضل المواقع ليكون فرعى نادى الرواد بالعاشر مما سيتسبب ذلك في سحب الأراضي المخصصة للنادي لعدم الالتزام الأخير بشروط التعاقد ومبرر الجهة الإدارية أن حق الانتفاع عشر سنوات وهذا يمكن زيارته بالنسبة بين الوزارتين.

وأشار إلى أن اعتمادات الوزارة بين المشروعات الاستثمارية بالأندية ومراكز الشباب أصبحت تتعدى الـ40% من دخل الاستثمار الرياضي وهو مبالغ فيه تماماً في هذه النسبة وأن ما يحدد للأندية ومراكز الشباب أقل بكثير ما تحصل عليه المديرية المختصة ولجانها وما يزيد من مشاكل الاستثمار الرياضي بالأندية ومراكز الشباب انه رغم صدور قرار السيد رئيس الوزراء بأن المشروعات في الأندية ومراكز الشباب مشروعات قومية لا تحتاج الى اصدار تراخيص أو إجراءات بالمحليات إلا انه في الواقع لا يحدث ذلك.

ورداً على موضوع طلب أفاد الدكتور محمود عبد العظيم عبد السلام، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بأن المديرية قد خاطبت وزارة الشباب والرياضة لإعادة النظر فيما تم عرضه على الوزارة وذلك للموافقة على ما تم من موافقة الجمعية العمومية لنادى الرواد على إنشاء فرعين للنادي (1)، (2) وذلك على المساحات المخصصة من جهاز مدينة العاشر من رمضان كأرض بديلة لما سبق وأن تم تخصيصه وسحبه بسبب تغير الوضع للمساحات المسحوبة.

وأشار الى انه قد ورد للمديرية كتاب إدارة نادى الرواد للإفادة بشأن موقف سداد مقابل حق الانتفاع للسنة الثانية للأرض المخصصة لفرع النادي الأول، وكذلك موقف قطعة الأرض البديلة المخصصة للنادي بمساحة 11 فدان بموجب حكم محكمة بمقابل حق انتفاع لمدة عشر سنوات بقيمة 2 مليون جنيه سنوياً وعليه قامت المديرية بالعرض على وزارة الباب والرياضة للدراسة والفحص والموافقة على إنشاء فرعين لنادى الرواد بالعاشر من رمضان.

ثم ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن إنشاء مركز شباب أبو النور بمركز أبو حماد ومركز شباب تل مفتاح – بمحافظة الشرقية.

وأوضح "سويلم"، أنه بالنسبة لمركز شباب أبو النور، فقد تقدم شباب القرية لإنشاء مركز الشباب في حين اختلقت مديرية الشباب بالشرقية الأسباب غير المنطقية لإنهاء الاشهار، أما بالنسبة لمركز شباب تل مفتاح، فقد تقدمت إحدى السيدات بالتبرع لشباب القرية بمساحة أرض لإنشاء مركز شباب للقرية منذ ثلاث سنوات وظلت الشئون القانونية بالمحافظة تدرس وتناقش حتى توفيت المتبرعة بالأرض كما قامت مديرية الشباب والرياضة بعرقلة إجراءات الاشهار حتى ينسب هذا التبرع لغير صاحبته.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الشباب والرياضة والصحة والإسكان والبيئة للموافقة على إقامة مركز شباب على قطعة أرض أملاك الدولة محل التخصيص بناحية كفر أبو النور، وعلى أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية مع جميع الجهات المعنية حيال تسليم المساحة محل التخصيص للشباب والرياضة فور صدور قرار.