رئيس "كهرباء القناة": الميزانية مفتوحة ولا حدود لها لتطوير كافة الشبكات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

زار المهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، القطاعات الشرقية استهلها، بتفقد هندسة كهرباء الصاغه والتي يتم تأهيلها وانشاء مركز خدمة عملاء بها على أحدث المواصفات الفنية والعالمية مجهزة بأحدث التقنيات والحاسبات والتكنولوجيا الحديثة.

وتفقد رئيس الشركة يرافقه المحاسب عزت إبراهيم رئيس قطاعات الشئون المالية والتجارية بالشركة ورؤساء قطاعات الشرقية والمدن الجديدة ومدن القناة ورؤساء قطاع وسط وجنوب وشمال الشرقية ورئيس القطاع التجاري والمالي بالشرقية ولفيف من القيادات ما يتم إنشاؤها من مركز خدمة عملاء ذوي الهمم وكبار السن وكذلك زار صالة خدمة العملاء ومركز شحن العدادات ومركز خدمة المواطنين وأقسام الفحص والعدادات والشؤن التجارية والصيانة والتشغيل والأعطال.

وشدد على ضرورة أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية العالمية وطبقا للهوية البصرية، كما طالب بضرورة وضع جدول زمني محدد المدة لانتهاء من كافة الأعمال خلال شهرين من اليوم مع فرش كافة الأقسام بأحدث الأثاثات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

كما تفقد سير العمل بهندسة الجامعة الجديدة التي يتم تطويرها وتأهيلها لتواكب العصر الحديث، ومركز ذوي الهمم، مطالبًا أن يكون هذا المركز نموذجي ومؤسس بأحدث ماتوصل اليه العلم الحديث من تكنولوجيا لتقديم خدمات متميزة لذوي الهمم وكبار السن.

وتوجه بعد ذلك إلى ديوان عام القطاعات حيث عقد اجتماع موسع حضره رؤساء القطاعات التجارية والمالية ورئيس قطاعات الشرقيه ورؤساء القطاع الفني والتجاري والشؤن المالية.

واستعرض في الاجتماع المشروعات التي تنفذها الشركة في محافظة الشرقية وكذلك الانتهاء من توصيل الكهرباء إلى مستشفي الطوارئ التابعة لجامعة الزقازيق، مشددًا على ضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين، كما طالب بضرورة عمل الدراسات الفنية والرسومات لتطوير وتأهيل كافة شبكات قطاعات الشركة المختلفة نظرًا للاحتياج الشديد لذلك.

وقال أن الميزانية مفتوحة ولا حدود لها في تطوير كافة الشبكات، مطالبًا بضرورة سرعة الانتهاء من خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وعمل الصيانات الازمه قبل فصل الشتاء.

وقال إنه لن يسمح بعدم تنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وعمل الصيانات الازمه من أجل جودة التغذية الكهربائية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين وتوفير كافة القدرات الكهربائية لكافة المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية والقومية.

كما طالب بضرورة مكافحة سرقات التيار الكهربائي والقضاء عليها وسرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكوديه لكل من يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية.

وشدد على ضرورة التأكد من إزالة كافة نزلات الكشفات في القرى أو تركيب سلك آخر وإنارة الأعمدة بطريقة فنية صحيحة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مطالبا بضرورة تنشيط التحصيل وتحصيل مستحقات الشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها كما شدد على ضرورة سرعة الانتهاء من فحص العدادات التي تحت الفحص والتواصل مع المواطنين المقدمين على المنصة وتركيب العدادات لهم فورًا وتحميل وتقسيط قيمتها على أقساط شهرية.

وترأس أبو وردة اجتماع آخر حضره المهندس محمد الصافي سكرتير عام محافظة الشرقية والنائب الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن ناقش فيه المعوقات التي تواجه الشركة في تحصيل قيمة الإنارة العامة، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بتركيب جميع عدادات الإنارة العامة في جميع مراكز وقري محافظة الشرقية قائلا:"كل كيلو كهرباء بالعداد هو صحيح 100%" حيث تم التركيب بحضور الوحدات المحلية وعمل محاضر لذلك كما شدد على ضرورة التعاون الكامل مع كافة أجهزة الدولة.

وقال إن الشركه جاهزة دائمًا وتعمل على استقرار وجودة التغذية الكهربائية وتوفير كافة القدرات الكهربائية لكافة المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية والقومية بمحافظة الشرقية، كما استعرض عددًا كبيرًا من الموزعات الجاري تنفيذها في كافة محافظة الشرقية.