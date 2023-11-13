النائب العام يستقبل وزير العدل والنائب العام لدولة الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، والنائب العام الصومالي سليمان محمد محمود، والوفد المرافق لهما؛ بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.

من جهته، رحب النائب العام بضيوفه مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين.

وبحث الجانبين سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلديْن، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب أعضاء النيابة العامة الصومالية، وإعداد برنامج تدريبي لهم عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومنجزات النيابة العامة المصرية في مجال التحول الرقمي.