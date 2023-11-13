"حبل لافف على الرقبة".. جثة فتاة تثير الرعب في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة فتاة عشرينية مشنوقة مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى اللواء عد الرحمن سكر مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فارقت صاحبتها الحياة شنقًا.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد مصطفى زيدان مفتش مباحث فرقة الجنوب وعُثر على جثة فتاة تدعى "راندا.م." تبلغ من العمر 25 سنة، ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ماعدا حز بالرقبة تتدلى من حبل مُثبت بالسقف.

ويعمل رجال المباحث بقيادة الرائد مصطفى المهدي رئيس المباحث لجمع المعلومات وسؤال الأهلية لتحديد وجود شبهة جنائة في الوفاة أم تخلص ذات الـ25 سنة من حياتها.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح بمعرفة الطب الشرعي وتحرر المحضر اللازم تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي.