"إلحقونا راندا مشنوقة".. لحظات الرعب داخل جمعية شهيرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تفاصيل صادمة في العثور على عاملة مشنوقة بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة توصلت إلى أن "راندا" عامل بإحدى الجمعيات الشهيرة، كانت تمر بأزمة نفسية قررت على إثرها التخلص من حياتها.

أعدت الفتاة العرشينية مشنقتها في محل عملها -مقر الجمعية- وتخلصت من حياتها واكتشف زملاؤها الفاجعة فصرخوا "إلحقونا راندا مشنوقة" قبل أن يبلغ القائمون على الجمعية الشرطة.

تلقى اللواء عد الرحمن سكر مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فارقت صاحبتها الحياة شنقًا.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد مصطفى زيدان مفتش مباحث فرقة الجنوب وعُثر على جثة فتاة تدعى "راندا.م." تبلغ من العمر 25 سنة، ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ماعدا حز بالرقبة تتدلى من حبل مُثبت بالسقف.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح بمعرفة الطب الشرعي وتحرر المحضر اللازم تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.