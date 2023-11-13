شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوى والدولي حتى الفجر بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تم غلق طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، بدءًا من منتصف الليل، ويستمر الغلق حتى فجر اليوم الاثنين أو حتى وضوح الرؤية. وذلك بناءً على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.