شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غدا الثلاثاء تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م، وحتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات حج الجمعيات الأهلية وفقا للشروط والقواعد المنظمة على أن يتم مراجعة كافة البيانات تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالتأشيرات كما أن من ضمن الشروط الواجب توافرها ، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي،

كما تضمنت الشروط بعدم أداء عضو الجمعية فريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.