شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد فى الجيزة حال سرقة القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين في محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه جديد بدلاً من العداد المفقود، وذلك من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمنتشرة في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

يمكن للمواطن التقدم بطلب تركيب عداد مياه بدل فاقد لمركز خدمة العملاء في المركز أو الحي التابع له، على أن يرفق بالطلب الأوراق والمستندات الآتية: (بطاقة الرقم القومي، صورة من محضر سرقة العداد، آخر فاتورة مياه العميل، التليفون الأرضي والمحمول للعميل، البريد الإلكتروني للعميل).

بعد تقديم المنتفع أو طالب الخدمة الأوراق والمستندات السابقة، يقوم بسداد قيمة المعاينة، ليقوم بعدها الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد وإخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك، وبعدها يتم إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن، ثم قيام الفنين بتنفيذ المقايسة وتركيب العداد.

وبحسب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد، ابتداءً من طلب تقديم الخدمة حتى الحصول عليها تستغرق نحو 7 أيام عمل، كالآتي: تقديم الطلب وسداد رسم المعاينة يستغرق يوم عمل، تستغرق المعاينة وتحديد قيمة المقايسة لـ4 أيام عمل، يستغرق إصدار أمر الشغل وتنفيذ المقايسة ليومين عمل، وبذلك يصبح إجمالي الفترة للانتهاء من الخدمة نحو أسبوع فقط.