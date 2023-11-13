شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تستضيف اليوم المؤتمر السنوى لمنظمة المرأة فى مجال الطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة أسوان، اليوم الاثنين، لأول مرة بمصر، المؤتمر السنوى لمنظمة المرأة فى مجال الطاقة النووية، فى دورته الثلاثين، خلال الفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وشهد محافظ أسوان، على هامش المؤتمر انطلاق فعاليات الاجتماع الثانى للجان الوكالة الأفريقية "الأفرا" ممثلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وذلك بدعوة من الدكتور عمرو الحاج على رئيس هيئة الطاقة الذرية، بمشاركة شوكت عبد الرازق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتورة دينا الحسينى رئيس لجنة إدارة مشروعات الأفرا.

وفى كلمته أعرب محافظ أسوان، عن امتنانه لاختيار أسوان مكانا لانعقاد اجتماعات لجان "الأفرا" تدعيما للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من خلال المشروعات التى يتم إعدادها من خلال اجتماعات تلك اللجان.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن مدينة أسوان الساحرة كما كانت مركزاً لتلاقى الثقافات والحضارات عبر العصور فإنه ينطلق على أرضها أكبر المشروعات التنموية وتشهد عاصمة الطاقة الجديدة والمتجددة حالياً تنفيذ أكبر مشروعات للطاقة الشمسية فى العالم بنبان، إلى جانب الكثير من المشروعات التنموية والخدمية التى تقام داخل أسوان لتكون دائماً مصدر النماء والرخاء لمصر عبر العصور بمقوماتها ومواردها وثرواتها المتعددة.

وأشار إلى أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يبرز إنجازات الدولة المصرية الحديثة فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو الحاج على رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطنى فى الأفرا عن ترحيبه بضيوف مصر وهم مسئولون رفيعو المستوى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة رئيس قطاع أفريقيا بإدارة التعاون الفنى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية البروفيسور شوكت عبد الرازق مدير شعبة التعاون التقنى لأفريقيا إلى جانب ورئيس قسم التعاون التقنى فى أفريقيا، وممثلين عن أمانة الوكالة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن حضور كبار المسئولين من الوكالة فى هذا الاجتماع يعكس الاهتمام والأولوية اللذين توليهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون الإقليمى فى قارة أفريقيا لتدعيم النهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى جميع أنحاء القارة السمراء.