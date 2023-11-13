طوارئ بالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى غزة.. وتجهيز فرق طبية من مختلف التخصصات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المستشفيات الجامعية رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع استقبال مصر المصابين جراء اعتداءات الكيان على المواطنين المدنيين والأطفال فى قطاع غزة، بداية من تنظيم الإجازات وتجهيز فرق طبية من مختلف التخصصات لإرسالها إلى شمال سيناء.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة؛ بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التى تحتاج تدخلاً طبيًا عاجلاً.

وشملت خطة المستشفيات الجامعية الطارئة لاستقبال وعلاج جرحى قطاع غزة تحديد الخط الأول من مستشفيات الإحالة ورفع كفاءتها، وتجهيز فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، ومراجعة التجهيزات الطبية، وتكوين مخزون استراتيجى من الأدوية الإضافية، والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ، وتوفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ.

كما تضمنت الخطة وجود أطباء وفنيى الأقسام المعاونة (الأشعة - المعمل - بنك الدم) خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وجاهزية كافة أجهزة قسم الطوارئ، والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة عالية، وسرعة الإبلاغ عن المُصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفى وتشخيصاتهم إلى أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتواجد مديرى الطوارئ بالمستشفيات.

وشدد الوزير على تجهيز فرق التأمين الطبى المتنقلة، لتقديم الدعم الميدانى فى موقع الأحداث، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بقصر العينى، إنه تم تجهيز 5 فرق طبية تضم 5 تخصصات طبية لإرسالها إلى شمال سيناء موقع استقبال المصابين العائدين من قطاع غزة.

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ نهاية شهر أكتوبر الماضى، تم إعداد جدول طوارئ بمستشفيات قصر العينى بمشاركة مختلف التخصصات الطبية، وكافة مستشفيات الجامعة ورفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع الاحداث، موضحا أن مشاركة أطباء قصر العينى تلعب دورا حاسماً فى تقديم المساعدات والإسعافات الأولية ومعالجة حالات الحوادث؛ نظرًا للظروف العصيبة التى تمر بها دولة فلسطين الشقيقة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد جداول الانتشار السريع والطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة لدعم المستشفيات الأخرى التى تحتاج إلى دعم خارج نطاق مستشفيات جامعة القاهرة وبالأخص مستشفيات محافظة شمال سيناء طبقا لتوجيهات رئيس الجامعة فى هذا الشأن لهذه الإمدادات وزيادة التخصصات المطلوبة فى هذه الفترة الحرجة.

وبدوره قال الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى وفقا للخطابات المرسلة من أمانة مجلس المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، وتم تشكيل فرق من الأقسام المعنية للجاهزية فى أى وقت للتحرك للمستشفيات بالقرب من معبر رفح والعريش لتقديم الدعم اللازم والخدمات الطبية لأشقائنا فى دولة فلسطين موضحا أن الفرق الطبية تضم تخصصات التخدير والجراحة والمخ والاعصاب وجراحة الأطفال والمسالك وجراحة القلب والصدر والأوعية والباطنة.

وأضاف الدكتور وائل عمر فى تصريحات لـ" الخليج 365" أنه تم إعداد فرق جاهزة للتحرك فى أى وقت إلى سيناء، بالإضافة إلى رفع حالة الاستعدادات داخل المستشفيات لاستقبال أى حالات يتم تحويلها إلى مستشفيات جامعة حلوان، مؤكدا أنه تم توفير المستلزمات الطبية الخاصة من هيئة الشراء الموحد بكميات إضافية وجاهزية الغرف والرعاية المركزة داخل مستشفى جامعة حلوان.