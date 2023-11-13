شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح أحقية تقدم طلاب مقيمين بمصر لأداء امتحانات المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يحق لأي طالب داخل جمهورية مصر العربية أداء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج" أبنائنا في الخارج"، وعلى ولى الأمر تحمل المسئولية القانونية كاملة فى حالة مخالفة ذلك.

وأوضحت الوزارة، أن الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر ويرغبون في التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام أبناؤنا في الخارج، يتعين عليهم تقديم المستندات الآتية :

- أصل بيان نتيجة الفصل الدراسي الأول معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بالاضافة الى بيان نجاح للعام السابق.

- أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي).

- يلحق الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبنائنا في الخارج في مرحلة التعليم الأساسي كطلاب ملزمين على مدارس التعليم الأساسي في محافظتهم وقيدهم كطلاب منتظمين بمدارس جمهورية مصر العربية حيث إن مرحلة التعليم الأساسي في مرحلة إلزامية بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور وللدولة وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.

وبالنسبة لامتحان تحديد المستوى، أوضحت الوزارة أنه يُجرى امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج المقيدين على نظام أبنائنا في الخارج والحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادى (اجتاز) في ذات العام والراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي المختلفة ومدارس المتفوقين الثانوية ويتم قيدهم كطلاب منتظمين، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.