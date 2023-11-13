استرداد ما سرق.. احتفالية بمتحف الطفل حول "مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، الثلاثاء المقبل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يصادف في 14 نوفمبر من كل عام.

قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولى عميد كلية الحقوق الأسبق رئيس جمعية مصر الجديدة، التابع لها المتحف: إن الاحتفالية تهدف إلى لفت الانتباه إلى هذه الجريمة وسبل مكافحتها، وإبراز أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الإقليمية في العالم العربي لتوفير الحماية الكافية للأصول الثقافية، واتخاذ تدابير استباقية من خلال اتفاقية دولية (اتفاقية 1970) بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

يشارك في الاحتفالية وزارة السياحة والآثار وممثلي منظمات دولية مرموقة ونخبة من الخبراء والمتخصصون من بعض الدول العربية في مقدمتهم الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى عميد كلية الحقوق الأسبق رئيس جمعية مصر الجديدة، ويشارك بورقة عمل بعنوان التشريعات القانونية تمثل مظلة لحماية الممتلكات الثقافية.

كما يشارك في الاحتفالية، نويرا سانر مدربة المركز الإقليمي لليونسكو بالقاهرة وسوف تتناول "المواثيق الدولية لليونسكو للاتجار غير المشروع"، والدكتور شعبان عبد الجواد مدير عام الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار ويتناول الجهود المبذولة فى سبل استعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة، والدكتور أسامة عبد الوارث رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف‏ "إيكوم مصر " ومدير عام متحف الطفل متحدثا عن "دور المتاحف في مكافحة الإتجار غير المشروع".

وقال الدكتور أسامة عبدالوارث رئيس‏ "إيكوم مصر": إن اليوم العالمي للاحتفال بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يهدف للفت الانتباه إلى إبراز أهمية التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة، واتخاذ تدابير استباقية من خلال اتفاقية دولية (اتفاقية 1970)،

إن هذه الاتفاقية التي تصادف الذكرى الخمسين لاعتمادها هذا العام، توفر إطاراً دولياً للحيلولة دون سرقة ونهب الممتلكات الثقافية واسترداد ما سُرق منها، بالتوازي مع التقدّم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.