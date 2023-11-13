شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط احتساب درجات تقييم الطلاب من الصف الأول الإعدادى حتى الثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر
- امتحانات نهاية الفصلين الدراسيين مخصص لها 80% من درجة كل فصل دراسى.
- 10% من درجة اختبار كل شهر دراسى بواقع اختبارين فى كل فصل دراسي بجانب اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول والثانى.
- تخصيص 5% من درجة كل مادة دراسية للمواظبة.
- تخصيص 5% من درجة كل مادة للسلوك.
- 100% تصبح الدرجات الكلية لكل مادة.
- مخصص 50 درجة للمشروعات البحثية لا تضاف إلى مجموع الطالب بواقع بحثين بالعام الدراسي بأكمله.
وأوضحت الوزارة أنه يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 طلاب بحيث كل مجموعة تختار موضوع البحث والذى يناقش المشروعات والإنجازات المنطقة بالدولة المصرية وطرق مواجهة التحديات، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب ويقوم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى يمكن الاستعانة بها، وتقوم كل مجموعة بتقديم بمشروعين بحثيين، يسلم البحث الأول قبل امتحان الفصل الدراسى الأول بأسبوعين وكذلك البحث الثانى قبل الامتحان الفصل الدراسى الثانى بأسبوعين، ويجمع الرائد مشاريع الأبحاث ويضع الدرجات بالتعاون مع معلم المادة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز