شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لتقليل استيراد الزيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين، إن أحد التحديات التى تواجه مصر هي توفير المحاصيل الزيتية، مشيرا إلى أنه يتم استيراد 90% من احتياجاتنا المحلية من زيوت الطعام، وننتج فقط 10% منها.

وأوضح خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن الدولة بدأت فى تنفيذ خطة في المناطق الزراعية الجديدة، وتحديدا فى الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، بهدف زيادة مساحات زراعة المحاصيل الزيتية لموسم الصيف، قائلا: وبدأنا بالفعل نشهد زيادة مساحات زراعة فول الصويا، وعباد الشمس، وذلك خلال العامين الماضيين، فضلا عن إدخال تلك المحاصيل ضمن نظام الزراعة التعاقدية لدعم توفير الاحتياج المحلى، وتشجيع المزارعين على الاتجاه إلى تلك المحاصيل الهامة.

كان قد أكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع خطة لزيادة المساحة المزروعة فول صويا بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وأنه تم البدء بمساحة 250 ألف فدان، لافتا إلى ضرورة التوجه للزراعة خارج حدود مصر لزيادة معدلات الإنتاج من الفول الصويا وعباد الشمس مع التنوع فى البذور الزيتية، لافتا إلى أنه يتم اختيار الموقع المناسبة للقرب من مناطق الاستهلاك، وتم اختيار موقع برج العرب وكذلك موقع مدينة السادات داخل المجمع الصناعى بالمدينة.