شكرا لقرائتكم خبر عن 15 نوفمبر الجارى.. نقابة أطباء الأسنان تبدأ قيد خريجى دفعة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن بدء فترة القيد لدفعة 2022، وذلك من يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وحتى يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، على أن يتم التقدم بأوراق القيد فى النقابة العامة على عنوان: 6 شارع الحديقة - جاردن سيتى - خلف دار الحكمة، أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته.

وأكدت النقابة ضرورة أن تكون البطاقة الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد ساريين عند التقدم للقيد بالنقابة، وأن تكون جميع الشهادات المقدمة من تخرج أو امتياز أو معادلة باللغة العربية، مع مراعاة توجيه صحيفة الحالة الجنائية للنقابة العامة لأطباء الأسنان، أما لخريجى الجامعات الخاصة أو الأجنبية يتم استخراج صحيفة أخري موجه باسم وزارة الصحة، وأشارت إلى أن التقدم يتم من خلال الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى للتعامل مع النقابة ووزارة الصحة، على أن يكون استلام كارنيه العضو للطبيب بشخصه بعد أداء القسم وليس لأى شخص ينوب عنه .

وأشارت النقابة، إلى أن الموقف من التجنيد للأطباء إما أن يكون لمن يهمه الأمر من منطقة التجنيد التابع لها، أو استمارة 110 جند بعد الكشف الطبي أو شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية، كما يجب أن يكون موقف التجنيد ساري مده كافية لا تقل عن 10 أيام عند تسليم الأوراق للنقابة العامة حتي لا يتم إرجاع الملف للطبيب، ولفتت إلى أنه على خريجى الجامعات الخاصة والأجنبية يتم الحصول على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه الى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية الغير مصرية حتى يتم قبول الملفات بالنقابة و مراجعتها من قبل لجنة القيد.

وأكدت النقابة أنه لن يتم قبول أى ملفات غير مكتملة الأوراق للقيد بالنقابة العامة، كما يتوجه الطبيب إلى مقر وزارة الصحة "إدارة التراخيص الطبية" لإصدار ترخيص مزاولة المهنة وتسليم نسخة منه بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لاتمام عمليه التسجيل، مشيرة إلى أنه للأطباء غير المصريين حتى يتم القيد بالنقابة العامة يجب الحصول أولا على الموافقة الأمنية من وزارة الصحة قبل القيد بالنقابة العامة.