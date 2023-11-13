"تعالى أنت وصاحبك خلصوا عليه".. قصة مقتل عريس على يد زوجته وعشيقها بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت مدينة العاشر من رمضان، جريمة قتل بشعة، حينما أقبلت ربة منزل على قتل زوجها بعد 12 يوم زواج فقط. بمساعدة عشيقها وصديقه.

لم تكمل "و. م" من محافظة المنيا يومها الثاني عشر بعد الزفاف حتى قررت التخلص من عريسها "ح. ر"، بعد إكراهها على الزواج منه، حيث اتفقت مع عشيقها وصديقه على التخلص من الزوج، وأبلغت الشرطة بأنها تعرضت لهجوم على يد مجهولين.

في حلقة جديدة من الجرائم الأسرية التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نرصد تفاصيل مقتل عريس بعد التعدي عليه بقطعة خشبية بداية عام 2018.

المجني عليه عامل بشركة أدوية، تعرف على محبوبته وبعد خطبة عام ونصف انتقلت للمعيشة معه بعش الزوجية رغم رفضها له من البداية إلا أن أسرتها أجبرتها على هذه الزيجة.

الزوجة لم تتوقف عن التواصل مع عشيقها "م. ع" 25 عامًا، حتى بعد زواجها. حتى بدأت تفكر معه في طريقة للخلاص من الزوج لكن شريطة ألا يظن أحد بأنها وراء مقتله "تعالى أنت وصاحبك خلصوا عليه".

الفتاة وعشيقها اتفقا على الاستعانة بصديق الأخير يدعى "ك. م" 19 سنة، وبدأوا جميعًا في تحديد المكان والزمان الذي سيتم فيه التخلص من الزوج بعيدًا عن المنزل، كي لا يُكتشف أمرهم.

الاتفاق بين الزوجة وعشيقها وصديقه، كان بمرور الزوجة وعريسها بجوار مركز شباب المجاورة 60 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، ثم يقوم المتهمان بالتعدي عليهما، وبالفعل قام المتهمين بضرب الزوج بقطعة خشبية على رأسه ما أسفر عن مقتله، بداعي محاولة سرقة مصوغات الزوجية الذهبية -وفق الاتفاق- ثم هربا من موقع الحادث.

الزوجة اتفقت مع باقي المتهمين على إبلاغ أجهزة الأمن بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمديرية أمن الشرقية، بأنها تعرضت وزوجها لهجوم أثناء مرورهما بمركز شباب المجاورة 60 بصحبة زوجها تعرضا لهجوم على يد مجهولين حاولا سرقتهم، وقاما بقتل زوجها.

لكن تحريات المباحث الجنائية التي أشرف عليها مدير المباحث، توصلت إلى كذب ادعاءات الزوجة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة. وأضافت أن الزوجة المبلغة أقدمت على التخلص من زوجها بعد 12 يومًا فقط من زواجهم؛ حيث اتفقت مع عشيقها من محافظة المنيا، حتى يخلو لهما الجو وتتمكن من العودة إليه مرة أخرى.

بدورها قررت نيابة العاشر من رمضان، حبس ربة منزل وعشيقها وصديقه، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بقتل زوجها. وفي 28 نوفمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، قرارها في القضية رقم 3348 جنايات ثان العاشر من رمضان لسنة 2018، بإحالة ربة منزل وعشيقها وصديقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاتهامهم بقتل المجني عليه.