شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستقبل قنصل مصر العام الجديد لدى ولاية شيكاغو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة ندى دراز، قنصل عام مصر الجديد في ولاية شيكاغو الأمريكية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها، بجانب استعراض جهود وزارة الهجرة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

وأكدت السفيرة سها جندي، أن الدبلوماسية المصرية مدرسة متميزة، مشيدة بالسفيرة ندى دراز، والتي لها رحلة دبلوماسية متميزة، مستهلة اللقاء بتهنئتها على اختيارها قنصلا لمصر في شيكاغو، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الهجرة ومؤسسات الدولة المصرية لخدمة المصريين بالخارج، وتقديم مختلف المحفزات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية جالية مهمة جدًا، لذلك أكدت على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، مشددة على ضرورة التأكيد على الجميع بأن صوت كل مصري في الخارج مسئولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة، منوهة في هذا الصدد الي اللقاءات التي تجريها سيادتها مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال "الفيديو كونفرانس" ضمن حملة "شارك بصوتك" للترتيب من أجل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وحث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التصويت، مؤكدة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي يتم التواصل مع كافة الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.

كما حرصت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، على إطلاع القنصل المصري الجديد لدى شيكاغو، على جهود وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصًا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي.

واستعرضت السفيرة سها جندي مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتي كانت أحد مطالب المصريين بالخارج وأحد توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين في الخارج، حيث تم العمل على تأسيسها بالتنسيق بين الوزارة و10 جهات معنية في الدولة، ونخبة من المستثمرين من أبناء مصر في الخارج الذين وقعوا على بروتوكول إنشاء الشركة بالأحرف الأولى، مشيرة أيضا إلى الحملة الترويجية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، والتي تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريين بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، وتم إطلاقها لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج والداخل أيضا لتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات.

كما لفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية، كما تم طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، مشيرة أيضًا إلى شهادة "معاش بكرة بالدولار" التي تعد مطلبًا مهما لكثير من المصريين، حيث طلبت سيادتها ضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، إلى أن يتم إطلاق تطبيق هاتفي يوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.

وأضافت الوزيرة، أن هناك الكثير من المحفزات التي تم تقديمها للمصريين بالخارج، من بينها الامتحان على فصلين دراسيين لأبناء المصريين بالخارج، استجابة لمطالبهم، وكذلك السماح بسنة استثنائية لتوفيق أوضاع من انتهت سنوات إجازاتهم بالخارج، من أساتذة الجامعات، وكذلك تقديم تخفيضات للمسافرين من المصريين بالخارج على تذاكر الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار 216 يوما، وكذلك خدمات الإسكان المقدمة للمصريين بالخارج، من إتاحة وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج، في مناطق متميزة، وكذلك إتاحة خارطة الاستثمار الصناعي للمصريين بالخارج، وتعريفهم بسبل الاستثمار في مصر والمجالات المتاحة.

وأكدت السفيرة سها جندي، أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والاستماع لأفكارهم ومناقشتها، لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، لإدماجهم في التنمية المستدامة، مشيرة إلى الزيارة السابقة التي أجرتها إلى الولايات المتحدة في مارس الماضي ولقائها بالجالية المصرية في لوس أنجلوس بمشاركة ٢٥٠ شخصية مصرية بارزة، وكذلك عمدة مدينة إيرفين بلوس أنجلوس، وعدد من رجال الأعمال المصريين في مجالات الخدمات المالية والاستثمار والتجارة والعقارات والسياحة والتعليم الجامعي والرعاية الصحية والطاقة، وعدد من أعضاء الجالية الأرمينية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات أخرى للقاء الجاليات المصرية بالخارج ومن ضمنها شرق أمريكا، خصوصا وأن المنطقة الشرقية يقيم به عدد كبير من المصريين ويتميزون بنجاحاتهم وتفوقهم في كافة المجالات التي يعملون بها.

فيما أكدت السفيرة سها جندي، حرصها على لقاء عدد من رجال الأعمال المصريين لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مجال الاستثمار واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، للاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم وتشجيعهم للاستثمار بوطنهم، وكذلك استطلاع أفكارهم بشأن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي أعلنت وزارة الهجرة أسماء المستثمرين المؤسسين لها.

ومن ناحيتها، أشادت السفيرة ندى دراز، قنصل مصر العام في شيكاغو، بجهود السفيرة سها جندي، وما قدمته للمصريين بالخارج من طفرة في مختلف المجالات، والمحفزات المتميزة التي تحرص على توفيرها للمصريين بالخارج، مثمنة ما لمسته خلال حديث السفيرة سها جندي مع المصريين بالخارج من حرص على الاستماع للمشاركين من أبناء المصريين بالخارج ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم بصبر، على مدار ساعات.

وأكدت قنصل مصر العام الجديد لدى شيكاغو، أن المصريين بالخارج ركن أصيل في الترويج لصورة الدولة المصرية بالخارج، مشيرة إلى أهمية الدبلوماسية الشعبية في نقل ما يحدث في مصر من تطورات حقيقية في مختلف المجالات.

كما أكدت دراز على استعدادها للتواصل الدائم مع وزارة الهجرة والتنسيق بينها وبين وزارة الخارجية لتحقيق أقصى استفادة للمصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم، معربة عن سعادتها بالترشيح لهذا المنصب كما اعربت عن تطلعها للتعاون مع وزارة الهجرة، مشيرة إلى أنها ستصل شيكاغو قبل الانتخابات بيوم واحد، وهي التجربة التي تسعد بأن تبدأ مهمتها بها وأنها ستحرص على تعزيز مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية المقبلة.