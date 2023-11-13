شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعقد ندوات لتنمية القيم وحب الوطن لدى الطلاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة أكتوبر التعليمية بقيادة فاتن مدكور مدير عام الإدارة ندوة بمدرسة الحى الثانى الرسمية للغات بعنوان القيم والأخلاق وحب الوطن، كما ألقى كلمة عن حب الوطن الشيخ حمادة أبو المجد فى إطار البرتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة ووزارة الأوقاف.
وأكد الشيخ حمادة، أن حب الوطن وتنمية الولاء والانتماء لدى التلاميذ واجب وضرورة، قائلا: حب الوطن من الثوابت الوطنية التى يجب أن يتحلى بها الجميع.
وحضر فاعليات الندوة، فاتن مدكور مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية وأحمد شفيق وكيل الإدارة وجيهان محمود مدير الاتصال السياسي بالإدارة وعباس الجنزوري موجهه أول الرياضيات وفهيمه زيتون موجهه اللغة الإنجليزية، وبإشراف مدير المدرسة محمد سعد.
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