شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الجيزة للتمور اليوم ويستمر على مدار يومين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم الإثنين، مهرجان الجيزة للتمور، والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر ويستمر على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري بنادي الزراعيين بحي الدقي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء.
وأكد محافظ الجيزة، أنه يشارك بالمهرجان العديد من العارضين من المحافظة وعلى رأسها الواحات البحرية والتي تتميز بإنتاجها بالتمور وخلال السنوات الأخيرة قامت الدولة والقطاع الخاص بضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور، مؤكدًا أنه سيشارك اليوم من الواحات البحرية 40 عارض بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى.
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