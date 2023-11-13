شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الجيزة للتمور اليوم ويستمر على مدار يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم الإثنين، مهرجان الجيزة للتمور، والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر ويستمر على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري بنادي الزراعيين بحي الدقي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة، أنه يشارك بالمهرجان العديد من العارضين من المحافظة وعلى رأسها الواحات البحرية والتي تتميز بإنتاجها بالتمور وخلال السنوات الأخيرة قامت الدولة والقطاع الخاص بضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور، مؤكدًا أنه سيشارك اليوم من الواحات البحرية 40 عارض بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى.