شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم مهرجانًا رياضيًا ترويجيا لطلابها من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر
وتضمن اليوم الترويجي العديد من الأنشطة منها تنس الطاولة، السلم والثعبان إصابة الهدف، مصارعة الذراعين، الدراجات، شد الحبل.
ويأتي ذلك في إطار رعاية الجامعة لأبنائها ذوي الهمم ودعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور في بناء الشخصية، وحرص الجامعة على دمج ذوي الهمم من طلابها في مختلف الأنشطة، تعزيزاً لثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.
وشهد المهرجان مشاركة واسعة من طلاب الجامعة ذوي الهمم، الذين أبدوا حماساً كبيراً في المنافسات الرياضية المختلفة.
وأقيمت الفعالية تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير الإدارة، محمد الطناحي رئيس القسم، والأستاذ أحمد إبراهيم مسئول النشاط.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز