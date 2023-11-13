شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص أمطار رعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية حتى نهاية اليوم الإثنين، حيث تشير صور الأقمار الصناعية إلى توقعاتها بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار تمتد لتكون خفيفة ورعدية أحيانآ لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.