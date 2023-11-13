شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تنكس أعلامها حدادا على أرواح موظفيها ضحايا العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، تنكيس أعلام المنظمة فى المكاتب التابعة لها فى أنحاء مختلفة من آسيا، حدادا على أرواح موظفيها الذين قتلوا خلال الصراع الدائر فى قطاع غزة بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى.

وذكرت الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعا بحزن شديد، جميع الموظفين إلى الالتزام دقيقة صمت حدادًا وتكريمًا لأكثر من 100 من أرواح الزملاء الذين قضوا نحبهم خلال الصراع في غزة.

وتم إنزال علم الأمم المتحدة باللونين الأزرق والأبيض في الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في مكاتبها في كل من بانكوك وطوكيو وبكين.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين (أونروا) قد أعلنت يوم الجمعة الماضي مقتل أكثر من 100 من موظفيها في قطاع "غزة" منذ بداية الحرب.