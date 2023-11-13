شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بالفصل الدراسي الأول يناير المقبل، موضحة أنها ستعقد إلكترونيا على التابلت للطلاب الذين بحوزتهم الأجهزة اللوحية، موضحة أنها ستعقد وفق ضوابط العام الماضي جزء من الأسئلة اختيار من متعدد إلكترونى وجزء مقالى يعقد فى نفس الوقت وزمن الامتحان المخصص لكل مادة.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يتم مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة.

وشددت على ضرورة مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وتسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الاول الثانوي فور إستلامه والتأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.