طفلة فلسطينية تبكي أسرتها ومنزلها: ألم الاحتلال أقوى من السرطان -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بكت الطفلة الفلسطينية جوري، محاربة سرطان، على شهداء قطاع غزة؛ من أسرتها وأصدقائها، وعلى منزلها الذي تحول إلى حطام.

وأضافت بنت السنوات العشر، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد فايق، في حلقة خاصة من "مصر تستطيع"؛ تحت عنوان "أطفال غزة بين عدوَّين.. السرطان والاحتلال"، أن فيه حالة تعب من المناظر اللي شوفناها في الشارع بين الجرحى والشهداء .

وطالبت الطفلة الفلسطينية المصريين بالدعاء للفلسطينيين في محنتهم الصعبة التي يعانونها بسبب القصف الإسرائيلي، مضيفةً أن ألم الاحتلال أقوى من السرطان.

كانت وزارة الصحة والسكان في مصر أعلنت استقبال 12 طفلًا مصابًا بالسرطان من قطاع غزة، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم قبل نقلهم إلى مستشفى 57357 المتخصصة في علاج سرطان الأطفال لبدء علاجهم.