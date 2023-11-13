انتخابات الرئاسة 2024.. اعرف لجنتك الانتخابية وطلب تغيير مركز التصويت (رابط مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد الانتخابات الرئاسية على أن تُجرى بالداخل أيام 10، و11، و12 ديسمبر، وبالخارج أيام 1، و2، و3 ديسمبر المقبل.

ويمكن لكل مواطن معرفة أحقيته من التصويت من عدمه ولجنته الانتخابية عبر الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات هنا

- اختر "موقفك الانتخابي"

- أدخل رقمك القومي واضغط ادخال البيانات

- يظهر لك الموقف من أحقية الانتخاب من عدمه

- كما تظهر اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها.

يحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة أن يباشر بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، بحسب قانون 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

ويتنافس في السباق الانتخابي؛ الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

تغيير مركز التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

كما تتيح الهيئة أيضًا للمواطن خدمة أن يقوم المواطن بإجراء تغيير لمركز التصويت الذى سيدلى فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024؛ بشرط أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات هنا

حدد أيقونة الطلبات.

اضغط على طلب تغير المركز الانتخابي.

أدخل الرقم القومي.

اضغط ابدأ الطلب.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة.

اختر ثلاثة مراكز انتخابية تراها الأقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي.

أدخل إرسال الطلب.