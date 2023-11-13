بحوزتهم 20 كيلو حشيش.. سقوط 7 تجار مخدرات في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرتي أمن (الجيزة، الأقصر، الشرقية، البحيرة) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (ربة منزل) بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).

كما ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلو جرام – بندقية خرطوش- فرد محلى وطلقة).

وفي الشرقية ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية.. وبحوزتهما (كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين"– 2 فرد محلى وطلقتين).

ضبط (عاطل، ربة منزل "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.300 كيلو جرام-بندقية آلية وخزينتين - بندقية خرطوش- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.