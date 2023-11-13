كشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة)، لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ ( 10 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.