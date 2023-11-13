قُدرت 1.7 مليون جنيه.. سقوط عنصر إجرامي في المنوفية بحوزته 240 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.700.000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.