"دولاب المعلمة" سقط في قبضة مباحث بولاق بـ15 كيلو حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت وحدة مباحث بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي وتجار المواد المخدرة.

معلومات وردت أكدتها تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور باتجار ربة منزل في المخدرات خاصة الحشيش واتخاذها دائرة المركز مسرحا لنشاطها الإجرامي.

بتقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها الرائدان مصطفى رشوان وكيل الفرقة وأيمن سكوري معاون المباحث من ضبط المتهمة في أحد الأكمنة بحيازتها 15 كيلو جراما من مخدر الحشيش كانت بصدد ترويجها على عملائها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.