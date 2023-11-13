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وزارة الصحة تكشف خطوات التسجيل فى مبادرة صحة الأم والجنين

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بالوحدات الصحية .

وقالت وزارة الصحة والسكان تتضمن خطوات التسجيل :

1- التوجة لأقرب وحدة صحية 

2- تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة 

3- تسجيل البيانات الشخصية على الكارت

4- تسجيل نتائج التحاليل على الكارت 

5- اجراء تحليل السكر والفيروسات ونقص المناعة البشرى والزهيرى والالتهاب الكبدى بى 

6- قياس الطول والوزن وضغط الدم

7- ادخال النتائج على برنامج التسجيل

وتابعت وزارة الصحة والسكان: اذا كانت النتيجة بعد اجراء التحاليل وجود ارتفاع بالسكر يتم تسجيل مكان الإحالة على الكارت وتسليمة للسيدة بينما إذا كانت النتيجة سلبية يتم تسليم الكارت للسيدة واستكمال خدمات رعاية الحمل .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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