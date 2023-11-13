شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" ترسل 6 شاحنات محملة بـ 5400 بطانية و600 مرتبة إلى الأشقاء في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهزت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد 6 شاحنات إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس لجنة المساعدات الأجنبية.

وقال اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة أرسلت 6 شاحنات إلى قطاع غزة مجهزة بعدد من المواد، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية التي شملت جميعها المراتب والبطاطين والحصر بسبب برودة الجو وبداية فصل الشتاء لافتا الى أنّ المواد التي تم إرسالها جاءت كمرحلة أولى في 6 شاحنات محملة بما تم طلبه من احتياجات من مكتب الإغاثة الكاثوليكية بغزة، وشملت «5400 بطانية، و900 حصيرة، و600 مرتبة وأنّه من الوارد تجهيز مرحلة ثانية بعدد آخر من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية لقطاع غزة، قائلا: "مواد القافلة الثانية ستكون محملة بالاحتياجات التي ترسل من مكتب الإغاثة الكاثوليكية بغزة، سواء مواد غذائية أو مواد إغاثية أخرى أو مستلزمات طبية"، مؤكدا أنّه حسب ما سيتم طلبه من مكتب الإغاثة الكاثوليكية سيتم توفيره.