شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فلسطينى يثمن حرص الدولة المصرية على إنهاء النزاع الراهن ويصف دورها بـ"التاريخى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن وزير الريادة والتمكين الفلسطينى أسامة السعداوى حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الشديد على التوصل للتهدئة وإنهاء النزاع ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. واصفًا الدور المصرى الراهن تجاه القضية الفلسطينية بـ"التاريخى".

وقال السعداوي ـ في مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم الإثنين: "إن هناك تنسيقا مصريا فلسطينيا عالي المستوى لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع التي وصفها بـ"الاستثنائية والصعبة" وسط الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".. مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية تعطي حاليا الأولوية القصوى لقطاع غزة".

وحول قرار الأمم المتحدة بتنكيس الأعلام حدادا على أرواح موظفيها في القطاع.. علق الوزير الفلسطيني قائلا: "الأمم المتحدة كمنظمة دولية وأعلى سلطة تنفيذية في مجلس الأمن عجزت عن اتخاذ أي قرار لإيقاف المذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكنه رحب في الوقت نفسه بأي إجراء دبلوماسي لو كان رمزيا مثل تنكيس الأعلام، لكن هذا القرار ليس كافيا على الإطلاق في الوقت الراهن".

وطالب وزير الريادة والتمكين الفلسطيني، المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية التي تحدث للفلسطينيين داخل قطاع غزة والتصدي لما تقوم به إسرائيل متجاوزة كافة الأعراف الدولية وتوفير الحماية للمدنيين.

وأكد السعداوي رفضه التام لأية محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية .. معربا عن أمله في أن تسفر الجهود العربية الحثيثة والمكثفة عن تسوية الأزمة الراهنة في قطاع غزة.