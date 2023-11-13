شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وجاء تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية كل من: يحيي الكدوانى، محمد شديد الحناوى، مدحت الكمار، سمير عبد المقصود، صبورة السيد، زكريا حسان، مجدى عاشور، حسن المير، مرفت مطر، طارق الطويل، راوية مختار، عفاف زهران، ثناء السعيد، رشا كليب.

ووفقا للمادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على اختصاصات اللجنة، إذ نصت على أن: "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، بينما نصت المادة 30 على :" يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو".