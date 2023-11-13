شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منطقة التجارة الأفريقية: مصر أول الدول الداعمة للتكامل بين القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب واميكلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالمشاركين في المعرض الأفريقي للتجارة البينية، قائلا: "اقدم الشكر للحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة النسخة الثالثة من المعرض الإفريقي.. والنسخة الأولي كانت هنا في مصر.. والمعرض يشهد إقبالا كبيرا واقدر القيادة المصرية في تنفيذ المنطقة الحرة للقارة الإفريقية.. ومصر كانت من أول الدول التي تعاملت في هذا الملف".

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر اتخذت إجراءات لإنشاء شركات من أجل التعاون في التجارة بين الدول الأفريقية في إطار المنطقة الحرة للقارة الأفريقية.. واهنئ بنك التصدير الأفريقي لتخصيص 700 مليون دولار للشركات الأفريقية من أجل تحقيق التكامل بين الأسواق الأفريقية".

وتابع: "المعرض الأفريقي للتجارة البينية ساعد بناء الجسور وتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية.. وهناك استثمار أفريقي مشترك من خلال برتوكول دعم التجارة الأفريقية وهناك وكالة للاستثمار من أجل دعم هذا الملف داخل القارة الأفريقية وكذلك دعم البنية الأساسية والاعتماد على الشباب والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في القارة الأفريقية"، مشيرا إلى منظمة الوحدة الأفريقية أنشئت منذ 60 عاما وبنك التصدير الأفريقي منذ 30 عاما في إطار الجهود المستمرة من أجل التكامل بين دول القارة ورأينا منذ 3 سنوات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وكلها جهود لدعم الاستثمار داخل القارة.

وأكمل الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: "عندما تتعاون الدول الأفريقية من أجل دفع المثل العليا للآباء المؤسسين للوحدة الأفريقية سوف نحقق من النتائج".

وتقام الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحاَ كبيراَ سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، مشيراً إلى أن هذه الدورة من المعرض تأتى وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.