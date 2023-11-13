شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى يعلن استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكتب أحمد الطاهرى عبر حسابه على فيس بوك: أول إمبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا.. علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله".



أحمد الطاهرى

وحل الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ضيف في برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس، وقال أن عملية التطوير فى قناة "اكسترا نيوز" مستمرة، متابعا: "القاهرة الإخبارية" طالعه لقدام وفى نفس الوقت التطوير شغال فى "اكسترا نيوز".. وفيه استديوهات جديدة لاكسترا نيوز ومتلقي "القاهرة الإخبارية" ومتلقي "اكسترا نيوز" يلتقيان فى أشياء ويختلفان فى أشياء".

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "مشاهد القنوات الإخبارية جاي بعقله ولازم تحترم عقله جدا جدا.. وبيكون محتاج تفاصيل كتير.. وكل ما تلبي احتياجاته وتحترم عقله هو هيحترمك".