شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 22% من وفيات الأطفال حتى عمر 5 سنوات بسبب الالتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن 22% من الوفيات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى 5 سنوات بسبب الالتهاب الرئوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوى تتمثل فى السعال وصعوبة التنفس مع أو بدون حمى، كما يتم تشخيص الالتهاب الرئوى من خلال سرعة التنفس وحركة الصدر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح المكورات الرئوية يقلل من حدوث الالتهاب الرئوي الحاد الذي تسببه بكتيريا المكورات الرئوية عند الأطفال.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن تحصين الأطفال ضد المكورات الرئوية يحمي المجتمع من خلال الحد من انتشار المكورات الرئوية، لأن الأطفال الصغار الذين يحملون المكورات الرئوية بشكل عام غالباً ما يكونون مسئولين عن انتشار هذه البكتيريا.