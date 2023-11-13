أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح المعرض الأفريقى للتجارة البينية

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يشهد افتتاح المعرض الأفريقى للتجارة البينية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية.

وتقام الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بالفصل الدراسي الأول يناير المقبل، موضحة أنها ستعقد إلكترونيا على التابلت للطلاب الذين بحوزتهم الأجهزة اللوحية، موضحة أنها ستعقد وفق ضوابط العام الماضي جزء من الأسئلة اختيار من متعدد إلكترونى وجزء مقالى يعقد فى نفس الوقت وزمن الامتحان المخصص لكل مادة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض أبرز الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوقت الذي كانت فيه تتعافي دول القارة من آثار جائحة كورونا، اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من أزمات أثرت سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة، إلى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الراهنة من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة، مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاديات المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الإقليمية.

وصل منذ قليل، وفد من إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى مطار العريش. ومن بين الحضور محمد السعدى، تامر مرسى، البيرت شفيق، يوسف الحسيني، لميس الحديدي، محمد شردي، ريهام السهلي، علا الشافعى، أحمد الطاهرى، سارة حازم، جاسمين طه زكى. صرح الدكتور عاصم الجزر، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تشطيب 1920 وحدة سكنية بمشروع جنة 3 بالتوسعات الغربية بمدينة الشيخ زايد، كما تم ويجري تنفيذ 2664 وحدة سكنية، 111 عمارة بمشروع جنة 2 بالتوسعات الشرقية للمدينة، بجانب مشروعات البنية التحتية بالتوسعات، منوهاً عن وجود عددٍ كبير من المشروعات التنموية بتوسعات المدينة، وكذا مشروعات عمرانية متكاملة لكبري الشركات الاستثمارية. وزير الإسكان: تشطيب 1920 وحدة بمشروع جنة بالتوسعات الغربية فى الشيخ زايد

ثمن وزير الريادة والتمكين الفلسطينى أسامة السعداوى حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الشديد على التوصل للتهدئة وإنهاء النزاع ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. واصفًا الدور المصرى الراهن تجاه القضية الفلسطينية بـ"التاريخى". جهزت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد 6 شاحنات إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس لجنة المساعدات الأجنبية. حددت وزارة الاوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بوصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفح وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبل عن "التمسك بالأمل وإتقان العمل" "التموين" ترسل 6 شاحنات محملة بـ 5400 بطانية و600 مرتبة إلى الأشقاء في غزة وزير فلسطينى يثمن حرص الدولة المصرية على إنهاء النزاع الراهن ويصف دورها بـ"التاريخى"

وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يصل إلى مطار العريش