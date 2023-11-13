شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالصحافة والإعلام تعقد مؤتمرًا الأربعاء لدعم السيسى بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد العمال، مؤتمرًا عماليًا حاشدًا، صباح بعد غدٍ الأربعاء، بالقاعة الكبرى باتحاد العمال تحت عنوان "الرئيس.. وعهد جديد لعمال مصر"، بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحشد العمال للمشاركة فى التصويت، مؤكدًا أنه سيتم ترتيب خروج العمال للانتخابات بشكل مجموعات للتصويت لمنع التزاحم وعدم تعطيل العمل، مؤكدًا أن عمال مصر هم عمود العملية الانتخابية ولهم دور كبير في عملية التوعية بالشارع.

وأضاف البدوى: أنه يوجد فعاليات عمالية بشكل دائم للانتخابات الرئاسية، لأنهم يريدون أن تكون صورة مصر من خلال الانتخابات واضحة وديمقراطية، مشيرًا إلى أن عليهم توعية الناس بكيفية قراءة البرنامج الانتخابي وكيفية الاختيار بين المرشحين ومدى اهتمامه بالقضايا العمالية وهل له انحياز لقضايا معينة أم لا حتى يختار العامل بشكل سليم.

وكانت قد أكد مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد التحديات التي تواجه عمال مصر في مختلف قطاعات الدولة، وأطلق يد البناء في كل ربوع مصر من خلال تدشين المشروعات القومية العملاقة التي وفرت الملايين من فرص العمل، إلى جانب تأسيس بنية تحتية ضخمة لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي لبناء نهضة صناعية على أسس علمية صحيحة، ولم يغفل عن العمالة غير المنتظمة وتم ضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية عبر سلسلة من الإجراءات منها إنشاء صندوق لدعمهم، وتقديم دعم مالي خلال أزمة كورونا، فضلًا عن وثيقة أمان لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم.

وثمن حرص الرئيس السيسي على خروج قانون عمل متوازن بعد أن وجه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، كما أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس رسمت طريقًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر.