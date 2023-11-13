شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الوقاية من الالتهاب الرئوى؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من الإصابة بالالتهاب الرئوي والتي تضمنت :

1- تقليل التعرض لتلوث الهواء الداخلى.

2- تجنب التدخين بالقرب من الأطفال.

3- التغذية السليمة.

4- تحسين ظروف السكن.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح المكورات الرئوية يقلل من حدوث الالتهاب الرئوي الحاد الذي تسببه بكتيريا المكورات الرئوية عند الأطفال.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن تحصين الأطفال ضد المكورات الرئوية يحمي المجتمع من خلال الحد من انتشار المكورات الرئوية، لأن الأطفال الصغار الذين يحملون المكورات الرئوية بشكل عام غالباً ما يكونون مسؤولين عن انتشار هذه البكتيريا.

وكان كشف الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، أن الشركة تستهدف توطين صناعة اللقاحات، وجعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات المختلفة، لسد احتياجات البلاد منها والتصدير لأفريقيا.