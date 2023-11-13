شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الغزل والنسيج: تشكيل غرفة عمليات لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتنفيذ عدد من المؤتمرات بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية، والتي تمر بها البلاد والمنطقة بأكملها، وإعلان تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وأكد نقيب الغزل والنسيج، أن النقابة العامة تؤدي دورها دفاعا عن حقوق العمال المشروعة ومساندة الدولة المصرية لمواجهة التحديات، وخاصة بما تمر به المنطقة في الفترة الحالية وما يحاك لمصر نظرا لمكانتها الاستراتيجية جغرافيا، مؤكدا أن عمال الغزل والنسيج في مصر صبروا وصابروا وقدموا كل الدعم من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية، في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزة، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها، وأفعالها، وقد أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، مع عدد من اللجان النقابية بمختلف المحافظات، لمناقشة كل مايخص العمل والعمال وبحث سبل التعاون المشترك، مشددا على أهمية وضع خطط مستقبلية لمواجهة أي مخاطر أو مساس بحقوق العمال، والعمل علي تطوير مهارات العمال من خلال تدريبهم وتثقيفهم نقابياً.