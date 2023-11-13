شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يوجه بتفعيل خطط الإخلاء المدرسية وتدريب الطلاب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، مدير المديرية، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة السادات الابتدائية - التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية، ناصر الجندى، مدير عام الإدارة، وجمعة صدقى، مدير المدرسة، حيث تابع سير العملية التعليمية بالفصول المختلفة وقام بفتح باب الحوار والمناقشة مع الطلاب فيما توصلوا إليه فى المناهج الدراسية وإن كان لديهم أى مشكلات.

وأشاد "موسى" بإجادة الصفوف الأولى للقراءة والكتابة، وتقدم بالشكر لجميع القائمين على العملية التعليمية، مؤكداً أن أبنائنا الطلبة أمانة فى أيديهم، كما أوصى " موسى " الطلبة بضرورة متابعة البرامج التعليمية على القنوات التعليمية المتخصصة لمزيد من النجاح والتفوق وأنهم حجر الأساس فى نهضة الوطن وتقدمه.

ووجه " مدير المديرية " بعمل خطط الإخلاء المدرسية وتدريب الطلاب عليها وتوافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع تفعيل الغياب بالمراحل التعليمية المختلفة ، كما تقدم بالشكر لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة وجميع القائمين على العملية التعليمية ، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.