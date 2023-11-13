شكرا لقرائتكم خبر عن سائقو السرفيس عن مجمع مواقف المريوطية: حقق الانضباط وواجه الوقوف العشوائى للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت محافظة الجيزة خلال السنوات الأخيرة على رفع كفاءة مواقف النقل الجماعي والسرفيس والقضاء على المواقف العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية تتبع أفضل أنظمة التشغيل الإلكترونية؛ للقضاء على ما تسببه المواقف العشوائية من فوضى وتكدس مروري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

مجمع مواقف المريوطية الجديد الكائن أعلى القطاع المغطى لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، واحدًا من بين مواقف السرفيس النموذجية الجديدة التي نفذتها محافظة الجيزة مؤخرًا، لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين، حيث يقام على إجمالي مساحة 9400م2، مقسمة لثلاثة أجزاء، تشمل موقف سرفيس نموذجي يستوعب حوالي 250 سيارة ميكروباص، وساحة انتظار للسيارات الملاكي بمساحة تستوعب 45 سيارة، ومنطقة ترفيهية على مساحة 1760م2.

التقى ”الخليج 365” خلال جولة له داخل الموقف الجديد، عددًا من سائقى سيارات السرفيس العاملين على خطوط (السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، المنشية، كرداسة، حلوان، المعادي، المطبعة، دار السلام)، خاصة وأن الموقف الجديد جاء كحل جذري للمشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية التي كانت تتواجد فيها.



أحمد عدلي سائق سرفيس بموقف المريوطية الجديد

قال أحمد عدلي، سائق سرفيس بالموقف يعمل على خط مدينة السادس من أكتوبر، إن الموقف بعد افتتاحه وتشغيله، استطاع أن ينظم ويضبط عمل سيارات السرفيس في المنطقة، وواجه الصراع الذي كان يدور بين السائقين وأصحاب سيارات السرفيس على الحمولة، بالإضافة إلى المشاكل المتكررة الخاصة بعدم التزام بعض السائقين بالدور وتحميلهم الركاب في غير دورهم إلى جانب المشاكل اليومية الدائمة مع الركاب، مما أنهى معاناتهم اليومية ووفر لهم الراحة وبالتالي أنهى معاناة الزبائن ووفر لهم خدمة أفضل، مشيرًا إلى أن بدخولهم الموقف فرضوا على أنفسهم النظام المفروض، حيث يعرف كل سائق دوره في التحميل، والكل يعرف دوره وموعده في التحرك ويلتزم بخط سيره.



فهد جمعة سائق سرفيس بموقف المريوطية الجديد

من جانبه، أشار فهد جمعة، سائق يعمل على خط المطبعة – دار السلام كورنيش المعادي، إلى أنهم كانوا يعانون قبل دخولهم الموقف بسبب عدم انتظام الدور وتعدي بعض السائقين على خطوط سيرهم، موضحًا أن اكتظاظ سيارات السرفيس في المنطقة ووقوفها بشكل عشوائي كان يتسبب في حالة من الفوضى تؤدي إلى تكدس مروري وتشويه للمظهر العام.

وتابع: الموقف أنهى ظاهرة الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس في المنطقة، وحكم السيطرة على العمل اليومي للسائقين، حيث أن الموقف مخطط لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات ومجهز بأسوار خارجية وبوابات إلكترونية ذكية لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات وغرف للخدمات والتحكم وخدمات أمنية وكاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج، لافتًا أن الموقف يضم خطوط أكتوبر، وكرداسة، والمنشية، وحلوان، ومايو، والمطبعة، ودار السلام، وغيرها.