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نصائح هيئة الدواء المصرية للتعامل مع الالتهاب الرئوى.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية هن حزمة من النصائح الهامة بمناسبة للتعامل مع الالتهاب الرئوي، والتي تضمنت:

 

-لا تتناول أدوية السعال دون التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية. 

-التوقف عن التحكم في الحمى باستخدام البارسيتامول أو مضادات الالتهاب غير الاستيرودية، مثل الايبوبروفين إلا باستشارة مقدم الرعاية الصحية، مع مراعاة عدم إعطاء الأسبرين للأطفال. 

 

-التوقف عن التدخين، حيث يؤثر التدخين على وظائف الرئتين بشكل طبيعي، ومنها الدفاع عن الجسم من الجراثيم. 

 

-شرب السوائل بكثرة للمساعدة في تخفيف الإفرازات والتخلص من البلغم. 

 

-الحفاظ على قوة الجهاز المناعي؛ باتباع نمط حياة صحي عن طريق ممارسة بانتظام، والحصول على طعام صحي. 

 

-غسل اليدين بالماء والصابون، أو معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول لقتل الجراثيم. 

 

-الحصول على قسط كبير من الراحة، قد يحتاج المريض إلى البقاء فى السرير لفترة من الوقت. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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