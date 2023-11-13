شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الزراعيين يستعد لاستقبال مهرجان الجيزة للتمور بمشاركة 70 عارضًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد نادي الزراعيين بمحافظة الجيزة تجهيزات كبيرة لاستقبال مهرجان الجيزة للتمور، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويستمر على مدار يومين.

ويفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم فعاليات المهرجان، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر بحضور اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية وعدداً من السادة المحافظين.

وأكد محافظ الجيزة أن المهرجان يشارك فيه 70 عارض من الشركات والمصانع ومزارع وجهات مختصة بزراعة وصناعة التمور ومشتقاتها والمنتجات المرتبطة بصناعة وإنتاج التمور من عدد من المحافظات علي مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم بالإضافة الي تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف الي التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

يتضمن المهرجان برنامج علمي للمشاركين من العارضين يحاضر فيه أساتذة من الجامعات المصرية.

ويتضمن موضوعات عن (أصناف التمور بمحافظة الجيزة وطرق تطويرها - العمليات البستانية لتحسين جودة الأصناف التصديرية - تحسين خواص الثمار من خلال التسميد والري - التغيرات المناخية في ثمار نخل البلح - استراتيجية مكافحة سوسة النخيل الحمراء ودور المدارس الحقلية - إدارة افات نخيل البلح الحشرية - إدارة افات التمور المخزونة - المشاكل المرضية التي تؤثر علي جودة وتداول التمور - انتاج معجون التمر بطريقة امنه - الأسس العلمية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل - الطرق التكنولوجية لمكافحة التمور أثناء التخزين - الاستفادة من مخلفات التمور - ماكينات ومواد تعبئة التمور - اقتصاديات انتاج التمور والقدرة التنافسية).